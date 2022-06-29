Cube, Huobi’den aldığı yatırımla ekosistemde çıtayı yükseltti

Kripto para borsası Huobi, daha fazla kullanıcının Web 3.0’a geçişini sağlamak adına, NFT, DeFi ve GameFi gibi blockchain uygulamaları için önemli gelişim potansiyeli barındıran metaverse ve Web 3.0 altyapısının gelişimine katkı sağlamak amacıyla açık zincir şirketi Cube’a yatırım yaptı.

Huobi Global’in Cube yatırımı hakkında açıklamalarda bulunan Cube COO’su Bryan Benson, “Dünyanın en iyi blockchain organizasyonu olan Huobi Global, sektörün gelişimini teşvik etme vizyonuna ve yeteneğine sahip. Endüstri geliştirme, bölgesel kaynak eşleştirme ve blockchain teknolojisi geliştirme yönü konusunda çok fazla iletişim ve fikir birliğine sahibiz. Bu nedenle, Huobi Global tarafından yatırım almaktan onur duyuyoruz ve ayrıca Huobi Global gibi üst düzey kuruluşların desteğiyle açık zincir teknolojisinde ve ekolojik uygulama geliştirmede daha fazla başarı elde etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi. Ortaklığın Web 3.0 ekosistemine sunacağı katkılara da değinen Benson,Web 3.0'ın geliştirilmesi için çok fazla sermaye, teknoloji, yetenek ve etkili kurum ve kuruluşlardan destek gerektiğini ifade etti.

Çok zincirli ve katmanlı yapıya sahip, yeni, modüler, izne ihtiyaç duymayan ve EVM uyumlu bir açık zincir olan Cube, tescilli işbirlikçi ‘rollup’lar, kaos mutabakatı, lineer olmayan sonsuz depolama ve Web 3.0 altyapısı için yenilikçi bir ‘Time Crossing’ protokolü gibi önemli teknoloji hizmetleri sunuyor.