Demir Token arzı Bitexen'de başlayacak

Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, 5 Ekim Salı günü saat 13.00 itibarıyla Demir Token arzını başlatıyor.

Ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle piyasaya sunulacak.

"Demir Token’ı arz etmekten mutluyuz"

Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Adana Demirspor ile Demir Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Adana Demirspor taraftarlarının ve Adana Demirspor Kulübünün fan token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Stabil token’larla başladığımız fan token serüvenimize serbest piyasada fiyatlanan token’larla devam ediyoruz. Blokzincir teknolojisinin sunduğu sonsuz potansiyelle kullanıcılarımızın taleplerine yönelik olarak gelişiyor ve büyüyoruz” ifadelerini kullandı.