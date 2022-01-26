Diem, varlık satışını değerlendiriyor

Meta Platforms tarafından desteklenen kripto para girişimi Diem Association yatırımcılarına sermayelerini geri döndürmenin bir yolu olarak varlık satışını değerlendiriyor.

Verilen bilgilere göre Diem, fikri mülkiyet haklarını en iyi nasıl satabileceği, teknolojiyi geliştiren mühendislere yeni bir yer bulmak için yatırım bankacıları ile görüşüyor.

2019 yılında Meta Platforms'a bağlı Facebook tarafından stabil dijital paralar, stablecoin, çıkarmak amacıyla yola Libra adıyla çıkarılan ve daha sonra adını Diem olarak değiştiren kriptopara girişimi, kurucusu David Marcus geçen yıl Meta'dan ayrılmıştı.

Diem Association, kripto para Diem'in çıkarılması için Silvergate Capital Corp ile anlaştı ancak Fed bu anlaşmanın sonuca varmasına direndi.