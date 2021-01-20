DigiliraPay, e-ticaret ve perakendeyi kripto parayla tanıştırıyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Digilirapay Teknoloji A.Ş., ‘DigiliraPay’ markası ile geliştirdiği ödeme sistemi aracılığıyla kullanıcıların Türkiye’de e-ticaret ve perakende harcamalarını kripto para cinsinden yapmalarını hedefl iyor. Şirketin Kurucu Ortağı Serkan Bayar, Anadolu Üniversitesi Teknopark’ta hizmet veren DigiliraPay’i, blok zincir teknolojilerini kullanarak kripto varlıkların saklanabildiği, transfer edilebildiği ve alışverişlerde ödeme amacıyla kullanılabildiği uygulamaları geliştiren bir teknoloji şirketi olarak tanımladı. Merkeziyetsiz finans dünyasının güvenli ve hızlı ödeme geçidini inşa ettiklerini belirten Bayar, “Kripto varlıklarını e-ticaret ve perakendede kullanmak isteyenlerle, ödeme almak isteyen iş yerlerini geliştirdiğimiz teknolojik yazılımlarla buluşturarak kripto varlıkların gündelik kullanımının önünü açan bayrak taşıyıcısı olmayı hedefl iyoruz” dedi.

Toplamda 2 milyon lira sermaye ile kurulan DigiliraPay’ın, blok zincir teknolojilerinin şeff af, zaman damgalı ve geri döndürülemez yapısını kullanarak insan hayatını kolaylaştıran yazılımlar geliştirdiğini anlatan Bayar, “2021 yılı içerisinde tüm uygulama marketlerinde yerimizi alarak, kripto varlıklarını saklamak, transfer etmek ve ödeme amacıyla kullanmak isteyen kullanıcılarımıza hizmet vereceğiz. Şeff af bir şekilde bağış toplanmasının önünü açmayı, e-ticaret ve perakende sektörlerinde kripto paraların ödeme amacıyla kullanılmasını planlıyoruz ve kripto varlıkların gündelik hayatta kullanımı konusunda bayrak taşıyıcısı olmayı hedefl iyoruz” yorumunu yaptı.

Blokzincir teknolojisi ve kripto paralara olan ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Bayar, “Dünya geneline baktığımızda ise içinde bulunduğumuz dönemde kurumsal yatırımcıların kripto paraları portföylerine eklediğini görüyoruz” dedi.

“DigiliraPay mobil uygulaması yakında hizmete giriyor”

DigiliraPay mobil uygulamasının yakın zamanda uygulama marketlerindeki yerini alacağını ve bu sayede e-ticaret sitesinden yapılan alışverişlerin güncel kurlardan kripto para ile tamamlanabileceğini aktaran Bayar, DigiliraPay’ın kullanıcısına sağlayacağı avantajları şöyle sıraladı: “DigiliraPay mobil uygulaması ile yapılan e-ticaret alışverişlerinde son kullanıcı, sıfır komisyon ile alışverişini tamamlayabiliyor. Volatiliteden veya muhasebe ile ilgili çekincelerden dolayı kripto paralarla ödeme kabul edemeyen iş yerlerine ise kur riskini tamamen biz üstlenerek hizmet veriyoruz. Üye iş yerleri doğrudan itibari para ile ödeme aldığından dolayı muhasebe kayıtlarını tutarken problem yaşamıyor.”

Perakende veya e-ticaret üzerinden satış yapan firmaların kripto varlıklarla ödeme almaya başlayarak satışlarını artırabileceğini ve yeni bir pazara giriş yapabileceklerini anlatan Bayar, “İki farklı firmadan bir tanesinin kripto varlıklar ile ödeme kabul etmesi, kripto varlıkları ile alışveriş yapmak isteyenler için tercih nedeni olacaktır. Blok zincirler yapısı gereği şeff aftır, zaman damgalıdır ve işlemler geri döndürülemez. Bu sebeple, kredi kartlarında olduğu gibi harcama itirazı yapılması ve işlemin geri alınması mümkün değildir. İthalat ve ihracatta kullanıma uygundur. Dünyanın herhangi bir yerinden saniyeler içerisinde ödemenizi alabilirsiniz” diye konuştu.

GELECEKTE KİŞİSEL GİRİŞİMLER ARTACAK

Kripto paraları taşınabilir, dayanıklı, bölünebilir, taklit edilemez, genel olarak kabul gören ve standart olarak değerlendiren Serkan Bayar, aynı zamanda değişim, yatırım, tasarruf, ekonomi politikası arası ve değer ölçüsü olması gibi işlevleri de bulunduğuna işaret etti. Gelecekte kişilerin ve kurumların bu işlevler kapsamında kendilerine ait kripto paraları çıkartacaklarını öngördüklerini söyleyen Bayar, “DigiliraPay, talep ve isteklere göre bu kripto paraların saklanmasında, transfer edilmesinde ve ödeme amacıyla kullanılmasında rol oynayacak” dedi.