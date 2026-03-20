Dikkat çeken kripto anketi: 2026’da büyük para girişi bekleniyor

Kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlıyor. Coinbase’in 2026 yılına ilişkin küresel anketi, kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara ilgisinin hızla arttığını ortaya koydu. 351 kurumsal yatırımcıyla yapılan araştırmaya göre, piyasaya yön veren büyük oyuncular artık daha disiplinli, regülasyon odaklı ve altyapı destekli bir büyüme stratejisi benimsiyor.

Yatırımlar artıyor, beklentiler güçlü

Anket sonuçlarına göre yatırımcıların yüzde 73’ü 2026 yılında kripto varlıklara ayırdığı payı artırmayı planlıyor. Bu artışın arkasında ise daha netleşen düzenlemeler, regüle ürünlerin çoğalması ve piyasa altyapısının güçlenmesi yer alıyor.

Ayrıca yatırımcıların yüzde 74’ü önümüzdeki 12 ayda kripto fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor. Ancak bu iyimser tabloya rağmen yatırımcıların yüzde 49’u son dönemdeki volatilitenin risk yönetimi, likidite ve pozisyon büyüklüğü konularına daha fazla odaklanmalarına neden olduğunu belirtiyor.

Regülasyon belirleyici rol oynuyor

Kurumsal yatırımcıların yüzde 65’i daha net düzenlemelerin yatırım artışında kritik rol oynadığını ifade ederken, yüzde 66’sı ise regülasyon belirsizliğini hâlâ en büyük risklerden biri olarak görüyor. Özellikle piyasa yapısına ilişkin net kuralların eksikliği, yatırımcıların en çok dikkat ettiği alanların başında geliyor.

Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde daha açık düzenlemeler yatırımcı çekimini hızlandırırken, belirsizliğin sürdüğü ülkelerde büyüme sınırlı kalıyor. Bu durum, küresel kripto sermayesinin yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ETF ve güvenli erişim öne çıkıyor

Kurumsal yatırımcıların büyük bölümü, doğrudan kripto almak yerine daha güvenli ve regüle araçlara yöneliyor. Katılımcıların üçte ikisi spot kripto ETF ve ETP ürünleri üzerinden yatırım yaptığını belirtirken, yüzde 81’i regüle yatırım araçlarını tercih ediyor.

Saklama hizmetlerinde de güvenlik ve regülasyon ön planda. Yatırımcıların yüzde 66’sı güvenli saklama ve yasal uyum kriterlerini en önemli öncelik olarak görüyor. Ayrıca şirketlerin yüzde 61’i operasyonel riski azaltmak için birden fazla saklama sağlayıcısıyla çalışıyor.

Tokenizasyon ve stablecoin yükselişi

Kripto piyasasının geleceğinde tokenizasyon ve stablecoin kullanımı öne çıkıyor. Yatırımcıların yüzde 86’sı stablecoin’leri ödeme ve nakit yönetimi için kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor.

Tokenizasyon tarafında ise ilgi hızla artıyor. Varlık yöneticilerinin tokenizasyon ilgisi bir yılda yüzde 40’tan yüzde 64’e yükselirken, yatırımcı ilgisi de yüzde 57’den yüzde 63’e çıktı. Uzmanlara göre bu alan, işlem ve takas süreçlerini kökten değiştirebilir.

Spekülasyondan kurumsal disipline

Raporun en dikkat çeken sonucu ise kripto piyasasında paradigma değişimi. Artık bireysel yatırımcı odaklı spekülatif hareketler yerine, kurumsal disiplinin belirlediği bir piyasa yapısı öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu dönüşüm, kripto piyasalarına daha istikrarlı ve sürdürülebilir sermaye girişinin önünü açabilir. Ancak bu sürecin hızlanması, büyük ölçüde regülasyonların netleşmesine ve piyasa altyapısının güçlenmesine bağlı olacak.