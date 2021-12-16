Dogecoin kaç dolar? Dogecoin ne kadar oldu?

Dogecoin, Elon Musk'ın açıklaması ile yükselişe geçti. Tesla'nın bazı ürünlerinin DOGE karşılığında alınabileceğini söyleyen Musk'ın bu açıklamasının ardından Dogecoin yüzde 40 yükselirken, yatırımcılar ise bu gelişme sonrasından, Dogecoin ne kadar oldu, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Musk önümüzdeki dönemde Dogecoin ile satışların başlayacağını açıklasa da, test satışlarının ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi.

Bir dönem Musk'ın açıklamaları ile ciddi yükseliş yaşayan DOGE, ardından dalgalı seyirde yoluna devam ederken, bu açıklamalar sonrasında yüzde 40 civarında bir yükseliş yaşandı.

Yükselişine bugün de devam eden Dogecoin 0,18060 Dolar seviyesinden işlem görüyor.