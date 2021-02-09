Dogecoin kaç TL?

Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşayan Dogecoin son 24 saatte 24.40 artışla 0.07 dolara yükseldi ve haftalık kazancını yüzde 91.04 seviyesine taşıdı. 1 Dogecoin şu anda 0,50 Türk Lirasına karşılık geliyor.

Özellikle Twitter'dan Elon Musk'ın sıkça dikkat çektiği Dogecoin yatırımcısına kazandırıyor. Kripto para borsalarından satın alınan Dogecoin'in piyasa değeri şu anda 1.4 milyar doları aşmış durumda. Günlük ticaret hacmi ise 1.3 milyar dolar seviyesinde. Musk'ın yanı sıra hafta sonunda ABD'li rapçi Snoop Dogg'un da Dogecoin'e destek vermesi yatırımcıların bu kripto para birimine ilgisini artırıyor.

Elon Musk'un Dogecoin hakkında paylaştığı video ve Snoop Dogg'un paylaşımları Dogecoin'in yüzde 44 yükselmesini sağlarken, Reddit gruplarının kripto para borsasında yaptığı denemeler de Dogecoin'in yükselmesine neden olan etkenlerden.