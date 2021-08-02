Dogecoin kaç TL oldu? DOGE ne kadar?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin, bir dönem yakaladığı yükselişle dikkat çekerken, sonrasında bu yükselişi devam ettiremedi ve bir süredir beklentilerin altında kaldı. Özellikle Elon Musk'ın desteğiyle zirveyi gören Dogecoin, son dönemde yatırımcısını üzerken, kripto para yatırımcıları Dogecoin'in yeniden yükselip yükselmeyeceğini, analistlerin tahminlerini araştırıyor.

Dogecoin kaç TL?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0,20585 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 1,7255 TL'ye tekabül ediyor.

Analistler en değerli alt coinler arasında yerini muhafaza etse de, son dönemde yatırımcıların beklediği çıkışı yapamadı. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği Dogecoin konusunda analistler düşüş bekliyor. Dogecoin'in 0,2 doların altına düşebileceğini belirten analistler, uzun vadede ise bu alt coinden dalgalı bir performans bekliyor.