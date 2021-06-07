Dogecoin kaç TL oldu? DOGE'de son durum

Kripto paralara olan ilgi günden güne artarken, bazı alt coinler oldukça popüler hale geldi. Bunların başında ise Elon Musk'un attığı tweetlerle desteklediği Dogecoin geliyor.

Musk'tan Bitcoin açıklaması

Twitter'dan paylaşımda bulunan Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu ifade etti. Bu açıklamanın ardından 30 bin seviyelerine gerileyen fiyatlar yüzde 15 yükselerek 38 bin seviyelerine çıktı.

"Dogecoin için yapabileceklerim sınırlı"

Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "DogeCoin'in CEO'su Elon Musk, emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi.

Musk, "Bilinmesini isterim ki DogeCoin'in resmi bir organizasyonu yok.

Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu nedenle bu konuda adım atma imkanlarım sınırlı" ifadelerini kullandı.

Dogecoin kaç TL?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0,36982 dolardan işlem görüyor. Bu miktar

3,2042 TL'ye tekabül ediyor.

Musk, Dogecoin'i destekliyor

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, İspanyol ressam Joan Miro'nun bir eserini "Doge Barking at the Moon" ifadeleri ile paylaştı. Musk'un bu tweeti sonrasında son dönemin yükselen kripto para birimlerinden Dogecoin'in yukarı yönde hareketi hızlandı.

Elon Musk'ın Dogecoin'e karşı desteği ilk değil. Hatırlanacağı üzere Musk daha önce de Dogecoin alınması yönünde paylaşımlar yapmış, bu paylaşımlar sonrasında Dogecoin ciddi bir yükseliş yakalamıştı. Musk'ın yanı sıra Snopp Dogg da Dogecoin'i desteklemişti.

Dogecoin nedir?

Litecoin tabancı bir elektronik para birimi olan Dogecoin, piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde giriş yaptı. Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, diğer kripto para birimlerine göre hızlı bir üretim trendiyle başladı. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.