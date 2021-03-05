Dogecoin kaç TL oldu?

Son dönemde hızlı bir yükseliş yaşayan Dogecoin bu kez değer kaybetti. 1 Dogecoin şu anda 0,3989 Türk Lirasına karşılık gelirken, bu değer kaybında Elon Musk önemli rol oynadı.

Elon Musk Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Dogecoin alımlarını destekler yönde açıklamalar yaparken, bu kez tam tersi bir açıklamada bulundu. Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının ellerindeki kripto paraları satmasını destekleyeceğini söyledi.

Dogecoin’deki yığılmanın arttığını belirten Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" dedi.

Elon Musk'un Dogecoin'lerin satılması yönündeki twiti ile Dogecoin yüzde 20 değer kaybetti.

1 Dogecoin şu sıralar 0,049489 dolardan işlem görüyor. Bu miktar Türk Lirası olarak 0,37550'ye tekabül ediyor.

Zirve yapmıştı

Geçtiğimiz hafta hem Reddit kullanıcılarının hem de Elon Musk'ın Dogecoin'e desteği sonrasında Dogecoin'in piyasa değeri 1.4 milyar dolar seviyelerini aşmıştı. Günlük ticaret hacmi 1.3 milyon doları bulan Dogecoin'e bir destek de Snoop Dogg'tan gelmişti.