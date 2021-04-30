Dogecoin kaç TL oldu?

Kripto paralara olan ilgi günden güne artarken, bazı alt coinler oldukça popüler hale geldi. Bunların başında ise Elon Musk'un attığı tweetlerle desteklediği Dogecoin geliyor.

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, son olarak İspanyol ressam Joan Miro'nun bir eserini "Doge Barking at the Moon" ifadeleri ile paylaştı. Musk'un bu tweeti sonrasında son dönemin yükselen kripto para birimlerinden Dogecoin'in yukarı yönde hareketi hızlanırken, Dogecoin neredeyse yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı.

Chainlink'in atağı sonrasında en değerli kripto paralar arasında ilk 10'daki yerini kaybeden Dogecoin, Musk'ın bu tweeti paylaşmasının ardından yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.

Musk, Dogecoin'i destekliyor

Elon Musk'ın Dogecoin'e karşı desteği ilk değil. Hatırlanacağı üzere Musk daha önce de Dogecoin alınması yönünde paylaşımlar yapmış, bu paylaşımlar sonrasında Dogecoin ciddi bir yükseliş yakalamıştı. Musk'ın yanı sıra Snopp Dogg da Dogecoin'i desteklemişti.

Dogecoin kaç TL?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0,31181 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 2,5432 TL'ye tekabül ediyor.

Dogecoin nedir?

Litecoin tabancı bir elektronik para birimi olan Dogecoin, piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde giriş yaptı. Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, diğer kripto para birimlerine göre hızlı bir üretim trendiyle başladı. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.