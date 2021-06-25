Dogecoin kaç TL oldu? Musk'un desteklediği DOGE yatırımcılarını üzdü

Dogecoin, kripto para birimleri arasında en dikkat çekenlerden biri durumunda. Elon Musk'ın attığı tweetlerle birlikte yakın zamanda ciddi bir değer kazanan Dogecoin, son günlerde ise bu yükselişinin aksine ciddi bir düşüş yaşıyor. Dogecoin'de yaşanan bu düşüş yatırımcıları düşündürüyor.

Dogecoin kaç TL oldu?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin şu anda 0,27457 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 2,3795 TL'ye tekabül ediyor.

Musk'ın açıklamaları bu kez DOGE'ye kaybettirdi

Elon Musk daha önce attığı tweetlerle ve verdiği mesajlarla Dogecoin'i desteklerken, bu destek Dogecoin'de ciddi bir yükseliş yaşanmasına neden olmuştu. Bu gelecek vaadeden alt coin yatırımcıların da ilgisinden kaçmamış, çok sayıda yatırımcı yatırımını Dogecoin'e yapmaya başlamıştı. Ancak son olarak SNL'ye katılan ve Dogecoin konusunda önemli açıklamalar yapması beklenen Musk, beklenenin aksine önemli bir mesaj vermezken, yaptığı açıklamalar Dogecoin'in değer kaybetmesine neden oldu.

Yakın zamanda tarihi zirvesini gören ve en değerli 10 kripto para arasına giren Dogecoin, bu süreçte yüzde 71 seviyesinde düşüş yaşayarak yatırımcılarına büyük kayıp yaşattı.

Dogecoin nedir?

Litecoin tabancı bir elektronik para birimi olan Dogecoin, piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde giriş yaptı. Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, diğer kripto para birimlerine göre hızlı bir üretim trendiyle başladı. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.