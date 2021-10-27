Dogecoin ne kadar oldu? DOGE kaç dolar, kaç TL?

Bir dönem Elon Musk'un sosyal medyadan desteğiyle yatırımcılarına kazandıran Dogecoin, son dönemde ise eski cazibesini yitirse de, kayıptan dönmek isteyen yatırımcılar Dogecoin'deki gidişatı merak ediyor. Shiba Inu Coin'in mayıstan bu yana yükselişe geçmesi ile bu altcoinin gölgesinde kalan Dogecoin, şu anda 0,24020 dolardan (2,3100 TL) işlem görüyor.

Sloganı 'DOGE Killer' olan Shiba Inu Coin, hızlı yükselişiyle hedeflediği gibi DOGE'den daha popüler hale geldi. Bunda SHIB Coin'in son 1 ayda yüzde 653 değer kazanması etkili oldu. Bu süreçte DOGE ise inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Piyasa değerlerine bakıldığında Dogecoin 9. sırada yer alırken, Shiba Inu Coin ise 11. sırada yer alıyor.