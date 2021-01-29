Dogecoin nedir? Dogecoin neden yükseliyor?

Dogecoin hızlı yükselişi ile dikkatleri çekti. Yeni kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin, bir günde yüzde 812,46 değer kazandı ve değeri 0,07 dolara, 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaştı. Dogecoin'de yaşanan hızlı yükselişin ardından bazı kripto para piyasaları Dogecoin birimine dair işlemleri durduğunu açıkladı.

Dogecoin nedir?

Litecoin tabancı bir elektronik para birimi olan Dogecoin, piyasaya 8 Aralık 2013 tarihinde giriş yaptı. Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, diğer kripto para birimlerine göre hızlı bir üretim trendiyle başladı. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.

Bitcoin'de tüm zamanların zirvesini gördü

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli birimi olan Bitcoin, 8 Ocak'ta tüm zamanların zirvesini gördü. 2020'nin son günlerinde kurumsal alımların desteğini arkasına alan Bitcoin, 41,946.74 doları gördü.