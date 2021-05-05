Dogecoin’deki ralli sürüyor: Dördüncü sıraya yükseldi

Dogecoin, Tesla CEO’su Elon Musk’ın önderliğinde başlayan artışını sürdürüyor. Sabah saatlerinde 0,69 dolar ile rekor tazeleyen Dogecoin, TSİ 11:47’de yüzde 34,30 artışla 0,65 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Dogecoin’in piyasa hacmi de 80 milyar doların üzerine çıktı ve Dogecoin piyasa hacmi bakımından en büyük dördüncü kripto para birimi oldu.

Dogecoin’deki ralli Musk’ın ABD’de bir eğlence programı olan SNL’de sahne alacağı haberleri öncesi devam etti. Musk’ın bir süredir Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Dogecoin’ı desteklediği biliniyordu. Musk’ın yanında ayrıca kripto para borsası Gemini de Dogecoin’e destek verdiğini açıkladı. Öte yandan online trading uygulaması eToro da artan taleple platformuna Dogecoin’e eklediğini duyurdu. Ayrıca ünlü ABD’li yatırımcı Mark Cuban da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Doge gibi “meme” coinlerinin bir kullanımı olduğu sürece başarılı olacağını belirterek, “Daha fazla kişi veya şirket Doge’u ürün ve hizmetler için kullanılırsa, Doge’un da bir o kadar kullanılabilir değer olacaktır. Eğer faiz oranları artarsa veya Doge’un kullanım oranı düşerse, Doge da düşecektir. Yani evet, bu şaka artık yasal” yorumunu yaptı.