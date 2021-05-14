Dogecoin'e Musk ve Coinbase desteği

Dogecoin, kripto para borsası Coinbase ve Tesla CEO'su Elon Musk haberlerinin etkisiyle sert yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Dogecoin'deki kazanç yüzde 25'in üzerine çıktı ve 0.5495 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin yüzde 4'e yakın düşüşle 48.995 dolar seviyelerinde seyrederken, Ethereum ise yüzde 4,5 değer kaybıyla 3.806 dolardan değerleniyor.

Dogecoin, Coinbase'e geliyor

ABD'de geçen ay halka arz edilen kripto para borsası Coinbase, Dogecoin'in borsasında listeleneceğini duyurdu.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Dogecoin'in altı ile sekiz hafta içerisinde listeleme planlarının olduğunu söyledi.

Musk'tan Dogecoin için pozitif açıklama

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Bitcoin'i çevresel faktörlerden dolayı eleştirirken, Dogecoin için de pozitif bir paylaşımda bulundu.

Musk, son paylaşımında kripto paralara güçlü inancı olduğunu ancak fosil yakıtların büyük ölçüde kullanımına yol açmaması gerektiğini söyledi.

Başka bir twitter paylaşımında ise Musk, “Dogecoin geliştiricileri ile sistemin işlem verimliliğini geliştirmek için birlikte çalıştıklarını” söyledi.

Öte yandan Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alma planlarının durdurulduğunu açıklamasının ardından piyasada sert kayıplar yaşanmış, Bitcoin kritik 50 bin dolar seviyesinin altına gerilemişti.