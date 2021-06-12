Dolar mı Tether mi?

UFUK KORCAN

Türkiye’de tasarruf sahipleri için ‘döviz’, yıllardır vazgeçilmez yatırım tercihlerinden biridir. Yıllar önce ekonomik krizler ve yüksek enflasyon, dövize olan ilgiyi artırırken dönem dönem yaşanan hem ekonomik hem de siyasi dalgalanmalar bu alışkanlığı canlı tutmuştur. Pandemiyle birlikte tüm dünyada artan belirsizliklerin yanında içeride Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişimler dövize olan ilgiyi destekledi. 2020 yılı başında 193.6 milyar dolar yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki döviz hesaplarının büyüklüğü 28 Mayıs itibarıyla 228 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Yani yerli yatırımcılar 1.5 yılda yaklaşık 35 milyar dolarlık döviz alımı yaptı.

SON HAFTALARDA ARTIŞTA

Naci Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası’nın yaptığı sert faiz artırımları, döviz hesaplarında bir çözülmeye neden olmamış ancak artışı engellemişti. Ağbal’ın göreve geldiği 8 Kasım’da 224.2 milyar dolar olan Döviz Tevdiat Hesapları’nın (DTH) büyüklüğü görevden alındığı 20 Mart tarihinde 223.7 milyar dolar seviyesindeydi. O tarihten bu yana ise DTH’larda 4.4 milyar dolarlık artış yaşandı. Bankalardaki toplam mevduatın yarısının döviz mevduatlarından oluşması da Türk halkının dövize olan ilgisini gösteren bir diğer veri.

ALTERNATİFLER TERCİH EDİLMİYOR

Döviz yatırımcısı, dolar ve Euro’nun dışındaki Eurobond ve yatırım fonu gibi döviz cinsi yatırım araçlarına pek ilgi göstermiyor.

Eurobondların toplam tasarruflardan aldığı pay sadece yüzde 5. Kripto paraların hayatımıza girmesiyle birlikte aslında döviz yatırımcısı için de alternatif bir ürün ortaya çıktı: Tether (USDT). Tether, ABD Doları’nın sanal versiyonu olan bir stabil coin. Değeri bazı dönemlerde çok çok az dalgalanma gösterse de her zaman 1 USDT = 1 dolar olarak sabit işlem görüyor.

Tether’in avantajları ve dezavantajları

Tether olası gelişmelere gecikmeli tepki vermesi nedeniyle önceden pozisyon alma fırsatı veriyor. Ama sonuçta denetimin ve yasal altyapının olmadığı borsalarda işlem görüyor. Dolayısıyla Tether ile yapılan işlemlerden doğacak zararlara karşı bir hak iddia etmek pek mümkün değil. Hesaplarınızın ele geçirilmesi, Thodex’te olduğu gibi borsa kaynaklı dolandırıcılık ciddi kayıplara neden olabilir. Benzer riskler bankacılık sisteminde tutulan dövizler için söz konusu bile değil. Kripto borsalarda Tether işlemleri için yüzde 0.25- 0.35 civarında bir komisyon uygulanıyor. Öte yandan Türk kripto para borsalarında tutulan Tether’ler için bir faiz getirisi elde edilemezken büyük yabancı borsalarda tutulan (stake) Tether için yıllık yüzde 5-6 civarında bir getiri elde edilebiliyor. Bankalar ise vadeli dolara yıllık yüzde 0.10 faiz veriyor.

Gecikmeli tepki işlem avantajı sağlıyor

Tether, Türkiye’de çok sayıda kripto borsasında Türk Lirası karşılığında alım-satımı yapılabilen bir coin. Özellikle döviz piyasalarının kapalı olduğu dönemlerdeki olası gelişmelerin kurlar üzerinde etkisi tam yansımadan işlem yapabilirsiniz. Örneğin Naci Ağbal’ın görevden alındığı cumartesi gününde Tether, kurun cuma günkü kapanış seviyelerinden işlem görüyordu. Pazartesi günü kurlarda yaşanan sert yükselişin ardından Tether de benzer seviyelere tırmandı. Yani bu gelişmenin kurlar üzerinde etkisi olacağını düşünen ama o an döviz alamayan yatırımcılar, Tether ile kurdaki yükseliş öncesinde pozisyon alma şansına sahip oldu.

Dolar ve Tether ikiz kardeş gibi

Tether/TL paritesinin grafiği ile dolar/TL paritesinin grafiğini üst üste koyduğumuz zaman hareketlerin aynı olduğu görülür. Yılbaşında 7.43 TL’de bulunan dolar/TL, geçen süreçte yüzde 15.2 değer kazanarak 8.56 TL seviyelerine gelmiş durumda. Tether/TL’ye baktığımızda ise benzer performansı görüyoruz. Yılbaşında 7.38 olan Tetder/TL paritesi yüzde 16.1 yükselerek 8.58 seviyelerine yükseldi.

Dolarda kritik seviyeler nerede?

Son günlerde dar bir bantta hareket eden dolar/TL’de 8.47111, 8.5435, 8.61048 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 8.41 , 8.3663 – 8.3051 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri önemli. ABD’de çarşamba günü gerçekleştirilen tahvil ihalesine güçlü talep gelmesinin de etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizindeki aşağı yönlü hareket sürdü ve yüzde 1.47 ile 7 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.