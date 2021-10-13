Dünyada ilk kez NFT destekli token projesi Edis Token, satışa sunuluyor

Sanat dünyasının her geçen gün daha fazla eser ürettiği NFT dünyasına, ünlü yıldız Edis kendi Fan Token’ını çıkararak dahil oldu. NFT destekli ilk Fan Token özelliği taşıyan Edis Fan Token bu anlamda dünyada bir ilk olma ayrıcalığı taşıyor. UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulan Edis Fan Token, kripto para borsası ICRYPEX imzası taşıyor.

Sanatçılar ve hayranlar arasında köprü olan fan tokenlar, sanat dünyasında büyük rağbet görüyor. ICRYPEX tarafından piyasaya sürülecek olan Edis Fan Token, Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkanı tanıyor. Müzik dünyasındaki başarılarıyla birlikte değeri artacağı öngörülen Edis Fan Token’ın, 18 Ekim’de 0,90 TL ön satış fiyatıyla çıkarılacağı ve 21 Ekim 2021’de saat 00:00 itibarıyla halka arzının gerçekleşeceği basın toplantısında duyuruldu.

Geleceğin sanat dünyası NFT ve Fan Token ile şekillenecek

Edis Fan Token projesine ilişkin açıklamada bulunan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “ICRYPEX olarak Edis ile gerçekleştirdiğimiz bu projede dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Edis ile Kripto Fest sürecinde başlayan iş birliğimiz yeni başlayacak turnesine sponsor olmamızla gelişti. Uzun zamandır ekip olarak odaklandığımız Edis Fan Token ise bu iş birliğinin en önemli kapsamını oluşturdu. Dünyada bir ilke imza attığımız Edis Fan Token NFT destekli ilk Fan Token olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda gelişmiş teknolojisiyle sektöre büyük bir değer katacağını söyleyebiliriz. Bugün yalnızca Edis Fan Token değil, Edis’in eserleriyle başlayacak NFT satış platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar’ı da ilk kez duyuruyoruz. Bu platformda yer alacak Edis NFT’lerinin satın alma aracı Edis Fan Token olacak. Gerçekleşen bu anlaşmanın sanat ve kripto para dünyasının bir arada ilerlemesinde etkili bir adım olacağına inanıyoruz” dedi.

Fan Token ve NFT projeleri geleceğin etkileşim yöntemi

Gerçekleşen basın lansmanında konuşan Edis, “Dijital dünyada bu denli yankı uyandıran bir sektöre kendi adımla üretilmiş bir Fan Token ile adım atmaktan heyecan duyuyorum. Fan Token ve NFT’ler hayranlarımla etkileşim kurmak adına çok etkili bir yol ve bu yol sanat dünyasında her geçen gün etkisini yükseltecek. Buna birlikte tanıklık edeceğiz” dedi. Dünyada NFT desteğiyle piyasaya çıkan ilk fan token’a sahip olmasının verdiği heyecandan da bahseden Edis, “Dijital dünyada var olmanın pek çok yolu var. Sanatı ve yaratıcı bakış açısını Türkiye’de ilk kez farklı bir platforma taşımak beni gururlandırıyor. Kripto sadece yatırım amaçlı düşünülmeyecek kadar zengin bir teknoloji ayrıca bu teknolojinin daha farklı projelerle buluşması başarılı sonuçlara imza attırabilir tıpkı ilk sanatçı Fan Token projesi gibi” diye konuştu.

Edis NFT’leri Edis Fan Token ile satın alınabilecek

ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer yaptığı açıklamada, “ICRYPEX NFT Bazaar’da başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisinin eserlerini NFT olarak satışa sunacağız. Edis ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği etrafında ilerleyen günlerde Edis NFT’lerini duyuracağız. Edis NFT’leri yine bugün duyurduğumuz Edis Fan Token ile satın alınabilecek. NFT dünyası sanat, spor ve eğlence alanlarında son yıllarda önemli eserlerin ve yeni bir sanat alanının oluşmasına imkan sağladı. Bu kapsamda yeni NFT platformumuz ICRYPEX NFT Bazaar’ın, sektörde başta Edis olmak üzere birçok sanat üreticisi için kapsamlı bir alan olacağına inanıyoruz.” dedi.

Edis turneye çıkıyor, 9 şehirde sahne alacak

ICRYPEX, Edis’in 21 Ekim- 30 Kasım tarihlerinde 9 şehirde düzenlenecek konser turnesine sponsorluk desteği de sunacak. Son şarkısı “Arıyorum” ile müzik listelerini alt üst eden, YouTube’da 3 haftada 11 milyon kişi tarafından izlenen ve ‘Trendler/Müzik’ listesinde 1 numarada yer alan Edis, ICRYPEX sponsorluğunda 9 şehirde sahne alacak. Edis, 21 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Tiyatro’sundaki konseri ile turneye start verecek. Ardından sırasıyla 31 Ekim’de Bursa Kültürpark’ta, 6 Kasım’da Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde, 7 Kasım’da Ankara Congresium’da, 13 Kasım’da Gaziantep Gaün Mavera KSM’de, 14 Kasım’da 2021 Diyarbakır Kongre Merkezi’nde, 18 Kasım’da İzmir Arena’da ve 19 Kasım’da Denizli Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi’nde performans sergileyecek. Turnenin finalini ise 20 Kasım tarihinde Antalya Nazım Hikmet Kongre Merkezi’ndeki konserle yapacak. Konserin biletleri Biletix’ten temin edilebiliyor.

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