Dünyanın ilk SMS'i NFT olarak satılacak

Vodafone, dünyada atılan ilk kısa mesajın (SMS) NFT'sinin açık arttırma ile satışa çıkarılacağını duyurdu. Satıştan elde edilecek gelirin Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağışlanacağı belirtildi.

Vodafone ağı üzerinden ilk olarak 3 Aralık 1992'de 'Mutlu Noeller' mesajı gönderilmişti. Açık arttırma Fransa'daki Aguttes Müzayede Evi tarafından yürütülecek. Satış ise Ethereum ile yapılacak.

Vodafone İngiltere CEO'su Ahmed Essam, "Desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için, geçmişimizdeki büyük bir teknoloji inovasyonunu günümüzün en son teknolojisiyle bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu girişim, 'Birlikte Yapabiliriz' ruhumuzu somutlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, açık artırmayı kazanan kişiye NFT'nin orjinal iletişim protokolünün ayrıntılı bir kopyasının verileceği belirtildi.

İlk SMS'in NFT'sine sahip olan kişi ise blok zincir üzerinde sahipliğini kanıtlayabilecek.