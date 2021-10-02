Düzenlemeler kripto paraları nasıl etkiler?

Ufuk KORCAN

Çin’den gelen son haberler hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında etkili oluyor. Çinli gayrimenkul devi Evergrande’nin içinde bulunduğu borç krizinin domino etkisine neden olabileceiği endişeleri, küresel piyasaların ana gündem maddelerinden biirini oluştururken Çin hükümetiinin getirdiği yasaklar kripto para piyasalarını vurdu.Uzun zamanidır kripto paralara yönelik sert açıklamalar yapan Çin, son olarak kripto varlıklarla ilgili işlemleri yasadışı ilan etmişti. Bu kararın ardından Çin’in en büyük kripto para borsası Huobi, yeni kayıtları durdurmuştu.

Toparlanmaya Çin freni

Bitcoin’de temmuz sonunda başlayan toparlanma eğilimi Çin’den gelen yasaklama haberleriyle frene bastı. Açıklamanın yapıldığı 24 Eylül’de 47 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin, geçtiğimiz hafta 40.500 dolar sınırına kadar geriledi. Bitcoin’de yüzde 10’un üzerinde yaşanan bu geri çekilme diğer kripto paraları da olumsuz etkiledi ve altcoinlerde daha yüksek oranda kayıplara neden oldu. Aslında uzun zamandır Çin’in dışında küresel anlamda kripto paralara yönelik düzenlemeler olabileceği konusu gündemdeydi. Peki, hem Çin’in getirdiği yasaklar hem de olası düzenlemeler kripto paraları nasıl etkileyecek?

Olumlu etkisi olabilir

Çin tarafındaki gelişmeler aslında yeni değil. 2013 yılından itibaren Çin’den kripto paralarla ilgili çok sayıda kısıtlayıcı açıklama geldi. Gelen tüm bu açıklamalar kripto paralarda kısa vadeli dalgalanmalara neden oldu. Yani Çin, kripto yatırımcılarını çok çarptı! Kısa-orta vadede Çin’den kripto varlıklara yönelik yeni yasaklar gelebilir. Ancak uzun vadede kripto madenciliğinden bireysel yatırım işlemlerine kadar getirdiği yasaklar Çin’i ‘oyunun’ dışına itebilir ve bu da artık merkez üssü Çin olan sarsıntıların bitmesine neden olabilir. Çin her ne kadar vatandaşlarına yasaklamalar getirse de Çinli yatırımcılar teknolojinin geldiği nokta ile kripto işlemleri için başka yöntemler bulacaktır!

Çin'in etkisi uzun sürmüyor

Çin’in 2013 yılından bu yana kripto varlıklarla ilgili yaptığı yasaklayıcı açıklamaların Bitcoin fi yatları üzerindeki etkisinin kısa vadeli olduğu görülüyor. Dünyanın önde gelen kripto borsalarından Kraken’in hazırladığı tabloya göre, Çin’in olumsuz açıklamalarının tamamının 1 hafta ve 1 aylık periyotlarda Bitcoin fi yatını olumsuz etkilediği görülüyor. Ancak 3 aylık sürece bakıldığında Bitcoin’in Çin’in açıklamalarıyla yaşadığı kayıpları telafi edip artıya geçtiği dikkat çekiyor.

Büyük fonlar yatırım için sırada

Kripto paralara yönelik düzenlemelere Çin ‘yasaklama’ olarak yaklaşırken ABD daha çok ‘sıkı regülasyon’ olarak bakıyor. Her iki yöntem de kısa vadede fi yatlar üzerinde baskı yaratacaktır. Ancak regülasyonların gelmesi kripto varlıklar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelebilir. Çünkü şu anda aralarında emeklilik fonlarının da olduğu çok sayıda fon, piyasanın regüle olmaması nedeniyle kripto varlıklardan uzak duruyor. Dolayısıyla kripto varlıkların gelecek düzenlemeler ile regüle olması yeni yatırımcıların kripto paralarda alıma geçmesini sağlayabilir. Dolayısıyla yasaklama dışında gelecek düzenlemeler uzun vadede yeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Bitcoin'de 43.100 dolar seviyesi kritik

Bitci.com Araştırma Müdürü Mehmet Çoban

Parite 42.800 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 18 Eylül tarihinde başlattığı düşüş trend çizgisinin üzerine çıktı. Bu olumlu. Ancak bu trendin kırıldığının teyidi 43.100 dolar seviyesinin tekrar kuvvetli destek noktası haline gelmesine bağlı. Bunun gerçekleşmesi paritede ilk aşamada 44.000-44.300 dolar aralığı ara direnç noktası olmak üzere 45.000- 45.784 dolar bandının test edilmesini sağlayabilir. Ancak gerçek anlamda bir yükseliş trendinden bahsedebilmemiz için 48.100 dolar yatay direnç noktası hacimli kırılmalı. Olumsuz senaryoda 43.100 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda ise 40.600- 40.900 bandının yeniden görüme riski var. Ancak şu anki teknik görünümün kısmen de olsa olumlu olduğu söylenebilir. Özellikle MACD-Dema indikatörünün oluşturduğu pozitif sinyal 44.000-44.300 dolar ara direnç noktasının kırılmasına yönelik ivmelenmenin gelebileceği ihtimalini artırıyor.