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Ebay, kripto para Bitcoin'i (BTC) ödeme yöntemi olarak incelediklerini açıkladı

Dünya perakende devi Ebay, kripto para dünyasını yakından ilgilendirecek bir adım attı. Ebay CEO'su Bitcoin gibi kripto paralar ile ödemeleri kabul etmeyi düşündüklerini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ebay İcra Kurulu Başkanı Jamie Lannone, CNBC’ye yaptığı açıklamada kripto paraya göz kırptı. Perakande devi, kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi için incelemelerinin sürdüğünü bunu bir yöntem olarak ele alabileceklerini belirtti.

Lannone ayrıca şirketin bir eşi daha bulunmayan dijital varlıklar olan NFT'ler(non-fungible token) üzerinde de araştırma yaptığı ve bu alana da girmenin yollarını aradıklarını açıkladı.

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