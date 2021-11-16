El-Erian: Spekülatörler silkelendiğinde kripto para alırım

Allianz'ın Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian, birkaç yıl önce Bitcoin'e yatırım yaptığını ve sonra bunları sattığını belirtirken, yeniden kripto para alması için piyasadaki spekülatörlerin silkelenmesi gerektiğini söyledi.

Bitcoin fiyatının 19 bin dolara kadar gidip 3 bin dolara gerilediği ve "kripto kışı" olarak adlandırılan 2018'de Bitcoin'e yatırım yaptığını anlatan El-Erian, 2020 yılı sonlarına kadar, Bitcoin fiyatı yeniden 19 bin dolara gelene kadar bu pozisyonunu koruduğunu vurguladı.

Bitcoin yatırımcılarının 3 kategoriden oluştuğunu belirten El-Erian bunları şöyle sıraladı:

"Aşırı muhafazakarlar" bunlar çok uzun süredir Bitcoin'de olan yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek isteyen profesyonel yatırımcılar ve günlük alım satım yapanlar "spekülatörler"

El-Erian, yeniden Bitcoin yatırımı yapmak konusunda rahat hissedebilmesi için bu spekülatörlerin bir kısmının "silkelenmleri" gerektiğini belirtti.

Diğer iki yatırımcı grubu için de El Erian, "Bunlar piyasa için uzun vadede gerçekten güçlü temeller" değerlendirmesinde bulundu.