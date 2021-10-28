El Salvador, bir günde 683 bin dolar kâr etti

Dünyanın Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador, elindeki Bitcoin miktarını artırmaya devam ediyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 25 milyon dolara 420 Bitcoin daha aldıklarını duyurdu.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyişti ama değdi. Dipten alım yaptık" ifadelerini kullandı.

Bir saat sonraki paylaşımında ise Bukele, gülen surat emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.

Bitcoin, saat 16.06 itibarıyla 61 bin 150 dolar civarından alıcı buluyor. Böylece El Salvador, bu saat itibarıyla son alımdan 1 günde 683 bin dolar kar etmiş oldu.

Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı da 1120'ye yükseldi. El Salvador hükümeti en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.

SEC'in ETF'lere onay vermesinin zirveyi 67 bin doların üzerine taşıyan Bitcoin, daha sonra gelen kar satışlarıyla 58 bin dolara kadar geri çekilmişti. Bitcoin, El Salvador'un son yaptığı alım esnasında yaklaşık 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.

El Salvador'un gayrisafi milli gelir