El Salvador, Bitcoin kârını okula yatırıyor

Bitcoin'i resmi olarak tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador'un Bitcoin'den elde ettiği kârı nereye harcayacağı belli oldu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, devletin Bitcoin Trust hesabından elde edilen gelirler ile 20 okulun inşa edileceğini açıkladı. 20 okulun maliyetinin ise 2 milyon dolar olacağı belirtildi.

Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu proje başladığında FIDEBITCOIN'de şu anki kadar para kazanmamıştık. Bu sebeple ilk 20 Bitcoin Okulunu yapmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca önceki Bitcoin alımlarından elde edilen gelirlerin halkın yararına harcanacağı ve yeni proje için El Salvador halkının ödediği vergilere dokunulmayacağı belirtildi.

12 milyon dolar kâr iddiası

El Salvador, ekim ayının son günlerinde Bitcoin'de yaşanan sert düşüşü fırsat bilerek 25 milyon dolarlık (420 Bitcoin) alım yapmıştı.

Son açıklanan alımla birlikte ülkenin hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı da 1120'ye yükselmişti.

El Salvador'un toplam Bitcoin alım ortalamasının 53 bin dolardan olduğu ve yaklaşık 12 milyon dolar kâr ettiği iddia ediliyor.