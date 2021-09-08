El Salvador, Bitcoin'deki krizi fırsata çevirdi

Bitcoin'i resmi para haline getiren Orta Amerika ülkesi El Salvador, sert düşüşün ardından yeni alım yaptığını duyurdu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, 150 Bitcoin alımı daha yaptıklarını ve ellerinde tuttukları miktarın 550'ye yükseldiğini açıkladı.

Bukele, ayrıca basılı paradan 1 milyon dolar tasarruf ettiklerini de belirtti.

Buying the dip 😉



150 new coins added.#BitcoinDay #BTC🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021

Ülkenin gerçekleştirdiği son alım için 7 milyon dolar ödediği belirtildi.

Daha önceki alımların toplam maliyeti ise 20 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Dün 52 bin doların üzerini gören Bitcoin, yaşanan sert satış dalgasının ardından 42-43 bin dolar bandına kadar geri çekilmişti.

Düşüş sonrası gelen alımlarla hafif toparlanan Bitcoin, 46 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.