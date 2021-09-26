El Salvador'da kripto para cüzdanı Chivo, bankaları geride bıraktı

Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kullanmaya başlayan El Salvador'daki gelişmeler kripto para yatırımcıları tarafından ilgiyle takip edilirken, ülkedeki son gelişmeleri Devlet Başkanı Nayip Bukele, resmi twitter hesabından açıkladı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinde 2,1 milyon kişinin kripto para cüzdanı Chivo'yu kullandığını açıkladı.

Bukele, bir banka olmamasına rağmen Chivo'nun 3 hafta içerisinde ülkedeki herhangi bir bankadan daha fazla kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Öte yandan, Chivo'nun ülkedeki tüm bankaların kullanıcı sayısına ulaşmasının ise an meselesi olduğunu ifade etti.

30 dolarlık Bitcoin desteği

6,5 milyonlık nüfusa sahip El Salvador'da hükümet bütün vatandaşlarına 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtacağını açıklamıştı.

Bitcoin kullanımı ise kimlik numaralarıyla erişim sağlanan Chivo cüzdanından gerçekleştiriliyor.

Öte yandan El Salvador, Bitcoin'deki düşüş avantaja çevirerek, 20 Eylül'de kasasına 200 Bitcoin daha eklemişti.

Böylece, ülkenin sahip olduğu Bitcoin miktarı 700'e yükseldi.