El Salvador’un Bitcoin kararı protesto edildi

El Salvador, 15 Eylül'de bağımsızlığının iki yüzüncü yıl dönümünü kutlarken, binlerce protestocu, mevcut hükümet tarafından uygulanan son önlemleri protesto etmek için başkent San Salvador'da sokaklara döküldü.

Bu önlemler arasında, Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin yakın zamanda uygulanması planlanan kripto para birimini ABD doları ile birlikte yasal ödeme aracı olarak yetkilendiren Bitcoin Yasası da bulunuyor.

Göstericiler, bunun yoksul Latin Amerika ülkesine istikrarsızlık ve enflasyon getireceğinden korkuyorlar.

Bazı protestocular yeni bir Bitcoin ATM'sini ateşe verirken, diğerleri "Bukele Diktatör" yazan pankartlar taşıdı.

Protestocular, mevcut cumhurbaşkanının ikinci bir cumhurbaşkanlığı dönemi için yeniden seçilebilmesi için Yüksek Adalet Divanı'nın yakın zamanda onayı ve Bukele’nin gerçekleştirdiği anayasa ihlalleri gibi diğer konuları protesto ettiler.