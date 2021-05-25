Elon Musk, Bitcoin Madencilik Konseyi’nin kurulacağını duyurdu

MicroStrategy CEO'sunun ev sahipliğinde gerçekleşen ve Bitcoin madencileri ile Elon Musk‘ın bir araya geldiği toplantıda Bitcoin madencileri ile cari ve planlanan yenilenebilir enerji konuları ele alındı. Bitcoin madencilerinin yenilenebilir enerji kullanımı konusunda anlaşmalarının "umut verici" olduğunu belirten Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile konuştum. Cari ve planlanan yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler. Madenciler, enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilirlik girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulmasında anlaştılar" ifadelerini kullandı.



Musk'ın Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileri ile görüşmesi kripto paralara güçlü talep getirdi. Bitcoin fiyatı 39 bin 966,68 dolar seviyesine, Ethereum fiyatı 2 bin 754,95 dolara kadar toparlandı.



Şu sıralarda Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 7,92 artışla 38 bin 156,61 ve Ethereum fiyatı yüzde 18,74 yükselişle 2 bin 573,98 dolardan işlem görüyor.