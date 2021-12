Elon Musk, Dogecoin ile yeniden sahnede

Tesla CEO'su Elon Musk'tan yepyeni bir Dogecoin açıklaması geldi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın bazı ürünlerinin Doge ile satın alınabilir hale getirileceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından 0,15 dolar civarında seyreden Dogecoin sert yükseliş yaşadı. Doge, yüzde 15'in üzerinde yükselişle 0,2 doların üzerini test etti.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes