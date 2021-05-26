  1. Dünya Gazetesi
  2. Kripto Para
  3. Elon Musk: Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı
Takip Et

Elon Musk: Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Tesla CEO'su Elon Musk yatırımcıların kendisi ile yakından ilişkili  gördükleri kripto para DogeCoin konusunda yapabileceklerinin sınırlı  olduğunu belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Açıklamaları ile kripto para piyasasında sert oynaklıklara neden olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "DogeCoin'in CEO'su Elon Musk,  emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi.

Musk, "Bilinmesini isterim ki DogeCoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu yüzden Dogecoin konusunda hareket alanım sınırlı" ifadelerini kullandı.

Dogecoin halihazırda son 24 saatte yüzde 1,49 yükselişle 0,3577 dolar  seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin'de oynaklık da, balon uyarıları da artıyorBitcoin'de oynaklık da, balon uyarıları da artıyorFinans

 