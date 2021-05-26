Elon Musk: Dogecoin konusunda yapabileceklerim sınırlı

Açıklamaları ile kripto para piyasasında sert oynaklıklara neden olan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter üzerinden bir yatırımcının "DogeCoin'in CEO'su Elon Musk, emin ellerdeyiz" değerlendirmesine yanıt verdi.



Musk, "Bilinmesini isterim ki DogeCoin'in resmi bir organizasyonu yok. Dogecoin konusunda kimse bana karşı sorumlu değil. Bu yüzden Dogecoin konusunda hareket alanım sınırlı" ifadelerini kullandı.



Dogecoin halihazırda son 24 saatte yüzde 1,49 yükselişle 0,3577 dolar seviyelerinden işlem görüyor.