Elon Musk ödemeyi durdurdu Bitcoin'de yüzde 5 düşüş yaşandı

Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter'da bir anket paylaşarak Tesla'nın Dogecoin ile ödeme alıp almamasını takipçilerine sordu. Bu anket kısa sürede büyük ilgi gördü. Ankete katılanların yüzde 78.2'si evet yanıtı verirken Musk'tan anketin sona ermesinin ardından beklenmedik bir açıklama geldi.

Do you want Tesla to accept Doge?