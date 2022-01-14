Elon Musk’tan Dogecoin açıklaması
Elon Musk, Tesla’nın ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini duyurdu. Açıklama sonrası kripto para yüzde 11 arttı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin popüler kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini duyurdu. Açıklama sonrası kripto para yüzde 11 arttı.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yaklaşık 1 yıldır destek verdiği kripto para birimi Dogecoin ile açıklamada bulundu.
Musk, Tesla ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini söyledi.
Açıklamanın ardından Dogecoin, 0.19 dolardan 0.21’e yükselerek yaklaşık yüzde 11 arttı.
Musk, 14 Aralık’ta Tesla’nın ürünlerinin ilerleyen zamanda Dogecoin ile alınabileceğini duyurmuştu. Açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 37 artmıştı.