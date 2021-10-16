En çok kazandıran Galatasaray token oldu

Barış ERKAYA

“Futbol asla sadece futbol değildir” tezinin en fazla görünür olduğu zamanları yaşıyoruz. Sebebi ise kripto para piyasaları. Dünyada çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de henüz kripto paralar ve borsaları düzenlenmiş değil. Fakat bu durum, global fan token fırtınasına Türk futbol kulüplerinin katılmasına engel olmadı. Süper Lig’den veya alt ligden kulüpler rekabette geri kalmamak için kapısını çalan bu gelir çeşitlendirmesine “hayır” demedi. Sonuç?

450 MİLYON TL TOKEN GELİRİ

Socios.com ile başlayan Türk futbol kulüplerinin fan token macerası Türkiye’deki Bitci. com, Icrypex, Paribu gibi borsaların girmesiyle minimum 450 milyon TL’lik gelire dönüştü. Şimdi Galatasaray’ın başlattığı NFT satışlarıyla bu gelir daha da arttı. Örneğin ilk 100 serilik NFT’ler 185 bin Euro, bugünkü kurla 1 milyon 980 bin TL gelir elde etti. ikinci ve üçüncü serilerin de satışlarının tamamlanmasıyla NFT geliri bugünkü kurla 43 milyon TL’yi aşacak.

Yayıncı kuruluştan elde edilen gelirin her sezon daha da azalmasına karşılık gelir seçeneklerini artırmaya çalışan futbol kulüplerinin kripto para dünyasındaki etkinliğinin her geçen gün

daha da artması kaçınılmaz.

GAL TOKEN, 7.6X, FB 4.6X YAPTI

Peki, bu işin yatırımcı cephesinde durum ne? Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United gibi birçok dünya devinin çoktan var olduğu pazarda Galatasaray, öncülerden biri olmuştu. Global bir borsada doğrudan listelenme etkisiyle Galatasaray token, kripto para camiasının jargonuyla halka arzından bu yana 7.6X yaptı. Fenerbahçe ise yerelden globale farklı bir modeli tercih etti. iki farklı token seçeneği ile çıkılan halka arzın ardından 15 TL’lik ve 30 TL’lik tokenların performansı 2.3-4.6X arasında.

Bitci.com'da arz edilen diğer birçok coin ise Bitcicoin paritesiyle halka arz edildiği ve işlem gördüğü için TL performansı çoğunlukla Bitcicoin’in fiyat performansına bağlı. Bitcicoin’in fiyat performansının zayıf olduğu dönemler taraftar token performansını da düşürüyor. Elbette yükselmesi durumunda bu mekanzima tersine işliyor.

PİYASA DEĞERİNDE FENERBAHÇE TOKEN ZİRVEDE

Piyasa değeri açısında bakıldığında ise sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en tepede Fenerbahçe Token yer alıyor. Fenerbahçe Token’ın piyasa değeri 1 milyar 976 milyon TL’yi buluyor. Bu piyasa değeri PSG’nin piyasa değerinin 2.8, Barcelona’nın piyasa değerinin ise 3.4 katı. Fenerbahçe Token’ın piyasa değeri Galatasaray’ın piyasa değerinin ise 7.2 katı. Elbette Socios tokenların arz modeliyle Fenerbahçe Token’ın arz modeli arasında büyük bir fark var. Bu fark, Socios’un Galatasaray, PSG, Barcelona gibi fan tokenlar için 5 yıllık anlaşmalar yapıyorken Fenerbahçe’nin Paribu anlaşmasının 25 yıllık olması. Fenerbahçe Token için kilitli tokenların açılma tarihleri de önemli bir dönüm noktası. 15 Mayıs 2022’de 15 TL’lik tokenların kilidi açılmaya başlayacak ve 15 ay boyunca her ay 1.33 milyon adet token açılacak. Ve 15 ayın sonunda kilidi açılmış token sayısı 20 milyon adede ulaşacak.