En güvenli Bitcoin yöntemi de kırıldı: Milyonlarca dolar buhar oldu

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Kripto para yatırımcılarının uzun süredir en güvenli saklama yöntemlerinden biri olarak gördüğü Coldcard donanım cüzdanı, ciddi bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. Cihazın bazı yazılım sürümlerinde tespit edilen hata nedeniyle saldırganların yatırımcıların özel anahtarlarını tahmin ederek Bitcoin'lere erişebildiği ortaya çıktı.

Saldırının mağdurlarından Tim Lamb, tatildeyken yaklaşık 130 bin dolar değerindeki iki Bitcoin'inin çalındığını öğrendi. Lamb, varlıklarını çevrimdışı donanım cüzdanında sakladığını ve tüm güvenlik adımlarını eksiksiz uyguladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların cihaz yazılımını güncellemeleri ve varlıklarını yeni cüzdanlara taşımaları istendi. Coinkite toplam zararın boyutuna ilişkin yorum yapmazken, etkilenen müşterilere destek verdiklerini açıkladı.

Sorun neydi?

Değerlendirmelere göre güvenlik açığı, bazı cihazlarda özel anahtarların oluşturulmasını sağlayan rastgele sayı üretimindeki bir hatadan kaynaklandı. Bu durum, bazı kurtarma ifadelerinin tahmin edilebilir hale gelmesine ve saldırganların cihazlara fiziksel olarak erişmeden cüzdanları boşaltabilmesine imkan tanıdı.

Tartışma yeniden başladı

Olay, kripto para yatırımcıları arasında yıllardır savunulan "varlıkları borsada değil, soğuk cüzdanda saklama" yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı. Bazı siber güvenlik uzmanları, teknik bilgisi sınırlı yatırımcılar için düzenlenen borsalar veya Bitcoin'e yatırım yapan borsa yatırım fonlarının (ETF) daha güvenli bir alternatif olabileceğini savunuyor.

Buna karşılık donanım cüzdanı üreticileri ise sorunun soğuk depolama yönteminden değil, belirli bir yazılım hatasından kaynaklandığını ve doğru şekilde uygulandığında çevrimdışı cüzdanların en güvenli saklama yöntemi olduğunu belirtiyor.

Güvenlik endişeleri artıyor

Blockchain analiz şirketi TRM Labs verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında kripto para ekosisteminde 207 ayrı siber saldırı kaydedildi. Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşırken, toplam kayıp yaklaşık 972 milyon dolar oldu.

Öte yandan dijital saldırıların yanı sıra fiziksel güvenlik riskleri de artıyor. Özellikle yüksek miktarda kripto varlığa sahip yatırımcıların hedef alınması nedeniyle birçok kişi kurtarma anahtarlarını farklı kasalarda ve hatta farklı ülkelerde saklamaya başladı.