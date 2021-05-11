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Endonezya kripto para işlemlerine vergi getirmeyi değerlendiriyor

Endonezya, yerel yatırımcıların kripto para işlemlerine yönelmesi ardından, söz konusu işlemlere vergi getirmeyi değerlendiriyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD medyasında yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan  habere göre, Endonezya hükümeti yerel ölçekte artan kripto para  ilgisini dikkate alarak kripta para işlemlerine vergi getirmeyi  değerlendiriyor.

Olası bir vergi uygulamasına ilişkin henüz karar olmadığı ve  sürecin değerlerndirme aşamasında bulunduğu kaydedildi. Endonezya Vergi  İdaresi sözcüsü Neilmaldrin Noor, "Sermaye kazancı elde eden mükellefler bunu raporlamalı  ve vergisin ödemeli" açıklamasında bulundu.

Endonezya kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını  yasaklamıştı. Kripto para işlemleri ise ülkede serbest olarak  yapılıyor.

Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi geçtiğimiz günlerde yatırımcıları kripto para yatırımlarının riskleri hakkında uyarmıştı.