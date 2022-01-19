ESMA: AB, kripto madenciliğini yasaklamalı
ESMA Başkan Yardımcısı Thedeen, enerji yoğun bitcoin madenciliğinin AB genelinde yasaklanmasını çağrısında bulundu.
Avrupa Menkul Kıymet ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Erik Thedeen, yenilenebilir enerjisin kripto madenciliğine tahsis edilen kısmının artmakta olduğu uyarısında bulunarak, enerji yoğun bitcoin madenciliğinin AB genelinde yasaklanmasını çağrısında bulundu.
Financial Times'a konuşan Thedeen, bitcoin madenciliğinin ülkesi İsveç için "ulusal bir konu" haline geldiğini belirtirken, kripto paraların Paris anlaşmasında öngörülen iklim değişikliği hedeflerinin yakalanması için bir risk yarattıkları uyarısında bulundu.
Theedeen, Avrupalı regülatörlerin kripto madenciliğinin enerji yoğun hali olan "proof of work-İş İspatı" sistemini yasaklamayı düşünmeleri gerektiğini, kripto madenciliği sektörün "proof of stake-Hisse İspatı" yöntemine doğru ittirmeleri gerektiğini savundu.
Proof of Stake yönetmi kripto madenciliğinde bilgi işlem kaynaklarının "madencilik" yerine blok doğrulamaya odaklanması nedeniyle daha az enerji tüketimi ortaşa çıkarıyor.