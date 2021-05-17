“Ether coini uzun vadede Bitcoin’in yerini alabilir”

Deniz KILINÇ

Bitcoin madenciliğinin harcadığı enerji ve çevre kirliliğine katkılarına yönelik son zamanlarda artan endişeler sebebiyle Bitcoin 50 bin doların altına düşerken, sene başından beri yüzde 400’e yakın artış kaydeden Ether’den rekorlar gelmeye devam ediyor. Ether’in yıl sonunda 10 bin dolara ulaşabileceği yönündeki öngörüler, kripto para biriminin Bitcoin’in yerini alacağı savını desteklese de bazı uzmanlara göre Ether’in kendi içindeki sorunlar tahminleri olumsuz yönde değiştirebilir.

Ether 2025’te 20 bin dolara yaklaşabilir

Coinmarketcap.com’a göre geçen hafta 4,362 dolarla rekor tazeleyen Ether, dün TSİ 16:00’da 3,702 dolardan işlem gördü. Ether’in rekorunun ardından toplam 35 uzman, 440 milyar doların üzerinde piyasa hacmiyle Bitcoin’den sonra en güçlü ikinci kripto para Ether’in 2025’te 20 bin dolara yaklaşabileceğini belirtiyor. ABD’li kripto para platformu Finder’in gerçekleştirdiği son ankete göre katılımcıların yüzde 59’u olmak üzere çoğunluğu şu an Ether almak için doğru bir zaman olduğunu belirtiyor. 35 uzman arasından Ether için en güçlü yıl sonu öngörüsü 10 bin dolarla YAP Global kurucusu ve CEO’su Samantha Yap’tan gelirken, en düşük öngörü ise 2 bin dolarla LMAX Group kripto para stratejisti Joel Kruger’dan geldi.

Bitcoin’i çevreciliği ve teknolojik gücüyle alt edebilir

Ether kripto para biriminin yer aldığı Ethereum blok zincirinin Bitcoin’in aksine çok fazla enerji harcayan iş kanıtı (proof of work) yerine hisse kanıtı (proof of stake) kullanması, uzmanlara göre Ethereum’un en önemli gücü. Ayrıca akıllı kontratların ve NFT’lerin Ethereum blok zinciri üzerinde gerçekleştirilmesi ve merkeziyetsiz finans (De-Fi) uygulamalarındaki artış da Ethereum’u destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. Kripto para odaklı araştırma platformu Token Metrics CEO’su Ian Balina, Bitcoin’in öncü olma avantajına sahip olduğunu fakat uzun dönemde Ethereum’un Bitcoin’i alt edeceğine inanıyor. “Yazılım geliştiricilerinin çoğu artık Ethereum kullanıyor ve Bitcoin’e göre Ethereum’un 10 kat daha fazla geliştiricisi var” diyen Balina, Bitcoin’in yalnızca bir dijital değer saklama aracı olduğunu, Ethereum’un ise “yeni internet” olduğunu söylüyor. Öte yandan Hong Kong merkezli kripto para borsası FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, Ethereum’un ölçeklenebilirlik sorunları sebebiyle Ethereum’un “öncü olma” avantajına sahip olan Bitcoin’i geçemeyeceğine inanıyor.

Bitcoin yıl sonunda 250 bin doları görebilir

Musk’ın Bitcoin madenciliğinin yol açtığı çevre sorunları sebebiyle Tesla’nın ödemelerde Bitcoin kabul etmeyi sonlandıracağı açıklamaları Bitcoin’de düşüşe yol açtı. Bitcoin, son bir haftada yüzde 14,82 düşerken, dün TSİ 16:00’da 48 bin 723 dolardan işlem gördü. Fakat Bitcoin’e yönelik inanç devam ediyor. Morgan Creek Capital Management baş yatırım yetkilisi Mark Yusko Bitcoin’in yıl sonunda 250 bin dolara yükseleceğini öngörüyor. Yusko, CNBC’ye yaptığı açıklamada işin artan adaptasyon ve kullanıma bağlı olacağını belirterek, Bitcoin’in bir ağ olduğunu ve ağların artarak büyüdüğünü söyledi.

Türk kripto para borsalarında hack iddiaları sürüyor

Türkiye’de Thodex ve VeBitcoin skandallarının ardından BtcTurk’e de sanal saldırı gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda BtcTurk Pro'nun hacklendiği ve kullanıcılara ait önemli bilgilerin Raidforums isimli bir internet sitesinde satışa çıktığı öne sürüldü. Veriler arasında kullanıcıların açık adresleri ve kimlik bilgileri gibi kritik bilgiler yer aldığı öne sürülürken, şirket Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti. BtcTurk açıklamasında “herhangi bir olağandışı durum” bulunmadığı belirtildi ve “Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BtcTurk hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi paylaşımlarına karşı gerekli hukuki süreç başlatılacak olup, titizlikle takip edilecektir. Her zaman olduğu gibi Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.