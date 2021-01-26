Ether yeni rekorun ardından düşüşte, Bitcoin 32 bin doları zorluyor 

eToro kripto para analisti Simon Peters, Ether’deki fiyat artışının Ethereum blok zincirinin artan kullanımı ve kurumsal yatırımcı ilgisindeki artışa dayandığını belirtti. Peters, “Ethereum ağındaki yeni iyileştirmeler, artan kurumsal girdi ve platforma daha fazla yazılım geliştiricisinin dahil olması, Ethereum geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor. Yıl sonunda Ether fiyatının 2,500 dolara yükselmesinin olası olduğunu düşünüyorum” dedi fakat kripto para piyasasının dalgalı seyrine karşı uyardı. Söz konusu rekor artışın ardından Ether TSİ 11:23’te 1,319 dolardan işlem gördü.

Janet Yellen’dan yeni açıklama

ABD Başkanı Joe Biden’ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen, geçen hafta Bitcoin ve kripto para birimlerinin genel olarak yasal olmayan faaliyetler için kullanıldığını söylemiş ve piyasanın regüle edilmesi gerektiği çağrısını yapmıştı. Yellen, pazartesi günü ABD Senatosu Finans Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada ise kripto para birimlerine yönelik daha yumuşak bir yaklaşımda bulundu. Bitcoin ve diğer dijital kripto paraların dünya genelinde finansal işlemler yapılmasını sağladığını belirten Yellen, “Birçok teknolojik gelişme gibi, bu teknoloji de ABD’ye olası faydalar sunuyor” dedi. Kripto para birimlerinin sunduğu faydaların incelenmesi gerektiğini söyleyen Yellen, aynı zamanda kripto para birimlerinin karanlık tarafına karşı uyarmayı ihmal etmedi. Yellen kripto para birimlerinin terör finansmanı, kara para aklama ve ABD’nin ulusal güvenliği ve çıkarlarını tehdit eden kötü niyetli faaliyetler için kullanıldığını da hatırlattı ve ekledi: “Eğer onaylanırsa, bu ve bunun gibi fintech yeniliklerine uygun bir düzenleme taslağı oluşturmak için ABD Merkez Bankası ve diğer menkul kıymet yetkilileriyle yakından çalışmaya niyetliyim.”

Söz konusu açıklamaların ardından kripto para birimlerindeki düşüş eğilimi devam etti. Toplam 584 milyar 464 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin, TSİ 11:23’te yüzde 4,44 düşüşle 31 bin 758 dolara geriledi. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında yüzde 0,06 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 7,01 ile en büyük değer kaybı Chainlink’te görüldü.