Ether, yüzde 8 artışla iki ayın zirvesine yakın

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether, Perşembe günü yüzde 0,5 düştü, ancak haftalık bazda yüzde 18 arttı ve mayıs ayının kripto piyasasındaki düşüşün ardından haziran ayının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ethereum ağı, bir resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil eden bir kripto varlığı olan ve ayrıca birçok merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamaları da dahil olmak üzere kripto dünyasında bir dizi projenin temelini oluşturuyor.

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) 1559 olarak bilinen yükseltme, işlemlerin işlenme şeklini değiştirecek ve onlar için daha net fiyatlandırma sağlaması bekleniyor. Teknik olarak yükseltme, blok zincirindeki 12.965.000. blok doğrulandığında gerçekleşecek. Ayrıca eter tokeninin arzını da azaltacak ve fiyatını keskin bir şekilde artırması muhtemel.

Binance ve OKEx dahil olmak üzere birçok büyük borsa, ayarlama süresi boyunca ether ve ether tabanlı varlıkların yatırılmasını ve çekilmesini askıya alacaklarını söyledi.

Bunun fiyat oynaklığından kaynaklanan ticaret risklerini azaltmak ve kullanıcı fonlarının güvenliğini sağlamak için gerekli olduğunu söylediler.