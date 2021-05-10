Ethereum 4 bin 125 dolar seviyesine yükseldi

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ether, gözünü Bitcoin'in tahtına çevirdi. Kripto para borsalarında son 24 saat içinde yüzde 7'lik bir artış gösterdi ve değeri 4.000 doların üzerine çıktı. Binance borsasında 4 bin 125 dolara kadar yükseldi.



Market hacmi ise Coinmarketcap'e göre 481,3 milyon dolara yükseldi. Bitcoin'in market hacminin neredeyse yarısına yaklaştı.

Bununla birlikte, Ethereum son zamanlarda Bitcoin'den daha fazla büyüme gördü. Bitcoin Nisan ayında yüzde 2 oranında düşerken, Ethereum yüzde 40'tan fazla arttı. Bloomberg geçen ay Avrupa Yatırım Bankası'nın Ethereum için dijital bir tahvil çıkarmayı planladığını yazmıştı.

Ethereum'un büyümesinin bir başka nedeni de NFT'lerin (fungible olmayan belirteçler) popülaritesinin artması olarak gösterildi. Dijital sertifika gibi davranan NFT'ler, fotoğraf, video, ses ve diğer dijital dosya türlerinin sahipliğini temsil etmek için kullanılır.

2018 yılında, NFT pazarının 41 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edildi. Bu rakam Wall Street Journal'a göre geçen yıl 338 milyon dolara yükseldi. Birçok NFT, Ethereum blockchain platformunda çalışıyor.