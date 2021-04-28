Ethereum dijital ihraç haberi etkisiyle rekor tazeledi

Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) Ethereum teknolojisini kullanarak 100 milyon euro tutarında dijital tahvil ihraç edeceği haberleri, kripto para Ethereum'un fiyatını yeni bir zirveye taşıdı.



Bitcoin'in ardından piyasa değeri açısından dünyanın ikinci büyük kriptoparası konumunda bulunan Ethereum'un fiyatı 2 bin 718 dolar seviyesine kara yükseldikten sonra 2 bin 669 dolara çekildi.



Ethereum fiyatındaki yükseliş Bitcoin'e de yansıdı ve 3 gündür devam eden artışla fiyat yeniden 55 bin doların üzerine yükseldi ve 55 bin 418 dolardan işlme görüyor.



CoinMarketCap'in verilerie göre Ethereum'un piyasa değeri 307,5 milyar dolar. Bitcoin'in piyasa değeri ise 1 milyar 33 milyon dolar seviyesinde.