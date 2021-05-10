Ethereum fiyatı 4 bin doları da aştı

Avrupa Yatırım Bankası'nın 100 milyon euro tutarında 2 yıl vadeli dijital tahvil ihrac edeceği haberinden bu yana yatırımcıların gözdesi konumunda olan kriptopara Ethereum 4 bin dolar sınırını da aştı.

Hafta sonu yatırımcıların yoğun ilgi gösterdikleri Ethereum filyatı bu sabah da 4075,05 dolar seviyesine yükseldi. Son 24 saatte yüzde 3,26 değer kazanan Ethereum, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 443,73 kazandırdı.

Piyasa değeri en yüksek ikinci kriptopara olan Ethereum'un son 1 haftada gösterdiği performans dikkat çekerken, en büyük kripto para Bitcoin de son 24 saatte yüzde 0,99 artıyşla 59433,78 dolara yükseldi. Bitcoin şatırımcısbına yıl başından bu yana yüzde 104 getiri sağladı.