Ethereum Merge güncellemesi tamamlandı

Ethereum Vakfı, Merge güncellemesinin 15 Eylül TSİ 09.40’ta tamamlanacağını açıklamıştı. Güncelleme ile Ethereum istemcileri ve geliştiricileri İş Kanıtı’ndan Hisse Kanıtı sistemine geçiş yaptı. Ethereum yapılan ağ geçişi ile çalışma prensibini değiştiren ilk blockhain oldu.

Hisse Kanıtı sistemine geçiş ile Ethereum’da madencilik için gereken hash ihtiyacı ortadan kalktı. Sistem üzerinde geçmiş bloklar için çalışmalar devam ediyor. Merge’ün ardından dört ana adım daha takip edilecek. Bu dört adım sırasıyla; Surge (Kaynaştırma), Verge (Sınırlandırma), Purge (Temizleme) ve son olarak da Splurge (Tamamlanma) olarak tanımlanıyor.

Bütün adımların başarıyla tamamlanmasının ardından Ethereum tamamen Hisse Kanıt sisteminde çalışan bir ağ olacak.