Ethereum, "Merge" ile elektrik tüketimini yüzde 99 azaltacak

Berfin ÇİPA

Kripto para piyasasının merakla beklediği Ethereum Merge güncellemesi başarıyla gerçekleşti. Güncelleme ile İş Kanıtı’ndan (Proof of Work), Hisse Kanıtı (Proof of Stake) sistemine geçişteki ilk adım tamamlandı. Ethereum yapılan ağ geçişi ile çalışma prensibini değiştiren ilk blokzinciri oldu.

Ethereum’da güncellemelerin henüz bitmediğine işaret eden Beincrypto Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu; “Ethereum Merge, daha iyi ölçeklenebilirlik sağlayacak olan güncellemelerin de önünü açacak bir kapı. Merge ile Ethereum Hisse Kanıtı’na geçince elektrik tüketimi yüzde 99’un üzerinde azaldı. Güncellemeyi kripto paraların yeşil devrimi olarak adlandırabiliriz, Ethereum artık 2000 kat daha çevreci oldu ama Ethereum’un yolu Merge ile bitmiyor. Surge, Verge, Purge, Splunge güncellemeleri de gelecek” dedi.

"Hisse kanıtına geçiş finansal bir devrimdir"

Kripto Para Uzmanı Beste Naz Süllü’nün güncellemeye dair değerlendirmesi şu şekilde oldu; “Ethereum piyasa değeri bakımından en büyük ikinci coin. Bu kadar büyük hacim, bu kadar yoğun korunan bir ağın güncellenmesi çok kolay olmadı. Ethereum’un Hisse Kanıtı’na geçmesi ile birlikte artık en büyük kripto para birimi Bitcoin eski sistemde kaldı. Ethereum artık çevreci olduğu için birçok kurumsal Bitcoin yerine Ethereum’u tercih edebilir. Güncellemenin Bitcoin topluluğunu tetikleyebileceğini düşünürsek Merge’ü finansal devrim olarak nitelendirebiliriz”

Kripto Para Uzmanı Altuğ İşler ise; “Gelecekte kripto paraların kabulü açısından çok önemli bir adım. Merge, Ethereum’un önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan güncellemelerinin başlangıç adımıydı. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Güncellemelerin hepsi tamamlandığında Ethereum merkeziyetsiz finans alanında vazgeçilmez bir konuma ve kullanıma ulaşmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yüksek zorluk derecesine sahip bulmacaları çözmek için harcanan enerji kripto paraların güvenliğini de sağlıyor. Ethereum’un artık az enerji tüketecek olması güvenlik konusunda soru işareti yarattı. İşler’in konuya ilişkin yorumu ise; “Merge güvenlik sorunu teşkil etmiyor. Ethereum en fazla üzerine kafa yorulan ve kodların sürekli kontrol edildiği bir sistem. Konu Ethereum olunca on binlerce uzman daha iyisi için çalışma yapıyor. O nedenle oldukça güvenli olduğunu söyleyebilirim” şeklinde oldu.

"Ethereum'un 4 bin dolar yolculuğu başladı"

Süllü; “Kısa vadede piyasayı etkileyecek olumsuz bir haber gelmezse Ethereum 2 bin 30 – 2 bin 50 seviyesine ulaşabilir. Uzun vadede Ethereum’un 4 bin dolar yolculuğuna başladığını düşünüyorum. Fed 2023’te yol haritasına uyar ve faiz kesmeye başlarsa Ethereum’un yüksek bir performans sergileyebilir” dedi.

Dedeoğlu; “Merge heyecan yaratsa da depresif bir fiyatlama var. Ethereum’un 1680 kritik seviyenin aşağısında ve 1420 dolar seviyesine doğru mıknatıs gibi çekildiğini söyleyebiliriz. 1680 üzeri daha rahat ve yukarı yönlü fiyatlamaya uygun olacak. 1680 üzerinde 1720- 1950 ve 2100 seviyeleri takip edilebilir. Ancak Merge gününde alım yönüne iştahı olmadı” değerlendirmesini yaptı.

İşler; “Tüm güncellemelerin tamamlanmasıyla ana fiyatlamaların başlamasını bekliyorum. Kısa vadede ayı piyasasında olduğumuz unutulmamalı. Piyasa koşullarından bağımsız olarak büyük hareketler yapması şuan mümkün değil. Bir sonraki boğa sezonunda tekrar piyasa hareketlendiğinde Ethereum 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilir” ifadelerini kullandı.