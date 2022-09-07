"Ethereum staking hizmetleri kilit bir rol oynayacak"

Merakla beklenen Ethereum ağındaki en önemli yükseltmelerden biri olan Merge’ten sonra Ethereum staking hizmetleri SEBA Bank tarafından hayata geçirildi.

Bankanın Teknoloji ve Müşteri Çözümleri Başkanı Mathias Schutz’un konuya ilişkin açıklaması; “Ethereum staking hizmetlerimizin piyasaya sürülmesi, kurumsal yatırımcıların ağın geleceğini güvence altına almada kilit bir rol oynamasını sağlayacak” şeklinde oldu.

İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) tarafından düzenlenen platform, müşterilere saklama ve kripto depolama çözümleri sunuyor. SEBA Bank, kurumsal müşterileri için başlattığı staking hizmeti, kullanıcılarının aylık olarak ETH varlıkları üzerinde ödül kazanmalarına izin verecek.