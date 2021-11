Ether’in gözü yeni zirvede

Takip Et

Hilal SARI

Ethereum blok zincir altyapısının kullanımının hızla artması, merkezi kontrolü olmayan (DeFi) uygulamaların ve NFT işlemlerinin giderek çoğalması ve adını Meta’ya dönüştüren Facebook gibi devlerin üzerinde çalıştığı olası bir ‘metaverse’ içinde de kullanımının temel olacağı beklentisi kripto pazarının yükselen yıldızı Ether’e yeni rekorlar getirebilir. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda Ethereum altyapısıyla yıldızı parlayan coin’in yıl sonuna 8.000 doları görebileceğini tahmin ederken, kripto analistleri arasında öngörüler 14.000 dolara kadar uzanıyor.

2,7 trilyon dolar barajını aşan kripto para pazarının en büyük oyuncusu Bitcoin’de, Dogecoin gibi memecoin’lerde ve alt coin’lerde yaşanan ralli Ether coin’ini dün tüm zamanların rekoru olan 4.768 dolara kadar taşıdı. Bitcoin de 20 Ekim’de gördüğü 67.016 dolar düzeyine yakın seyrini koruyor. TSİ 16:30 itibariyle Bitcoin 65.879 dolardan işlem gördü.

Enflasyon, Altair güncellemesi ve ETF itici güç

Dünya genelinde yükselen enflasyona paralel reel getirilerin düşmesi, IG Markets analisti Kyle Rodda’ya göre altın ve kriptopara gibi varlıkların cazibesini artırmaya devam ediyor. ABD’de Sermaye Piyasaları Kurumu SEC’in vadeli Bitcoin ETF’sine onay vermiş olmasıyla hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların kriptoya olan ilgisi hızla artınca, enflasyona karşı hedge sadece ekimden bu yana Ether’de yüzde 59, Bitcoin’de yüzde 51 yükseliş kaydedildi. Ethereum rallisinin bir diğer itici gücü de geçen hafta Ethereum ağında gerçekleşen Altair güncellemesi.

New York valisi ilk üç maaşını Bitcoin olarak alacak

Kurulu finansal sistemin kriptoları kabul etmeye her gün bir adım daha yaklaştığı siyasetçilerden gelen açıklamalarla da perçinleniyor. Avustralya’nın en büyük bankası geçtiğimiz günlerde perakende müşterilerine kripto işlemler sunacağını açıklarken, Singapur’da da otoriteler kriptolara bir varlık sınıfı olarak bakmaya sıcak sinyaller veriyor. New York valisi Eric Adams ise geçen hafta “ilk üç maaşını Bitcoin olarak alabileceğini” söylemiş ve Miami valisine benzer şekilde New York’u “kripto sektörünün merkezi” haline getirme niyetini dile getirmişti.