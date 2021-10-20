Facebook, dijital cüzdanı iki ülkede test edecek

Facebook, dijital cüzdan uygulaması Novi'nin ilk testlerine başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre testler ilk etapta dar kapsamlı olarak Guatemala ve ABD bölgelerinde yapılacak. Testler ile Novi sistemlerinin operasyonel hazırlığı sınanacak.

Açıklamada küresel ölçekte 1,7 milyar yetişkinin banka hesabı kullanmadığına dikkat çekildi. Dijital cüzdanın USDP (Pax Dollar) üzerinden ücretsiz para transferi imkanı sunacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre işlemler konusunda Paxos ve Coinbase ile de işbirliği yapılacak.