FCA Binance'in faaliyetlerine son verdi

Dünyada en büyük kripto-para borsalarından biri olan Binance'a İngiltere'den yasak geldi. Binance, Birleşik Krallık'taki operasyonylarını 30 Haziran'dan sonra durduracak.

Binance şirketi, geçen yıl Haziran ayında ülkedeki regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Buna göre, kuruluşun önceden yazılı izin almadan İngiltere içerisinde faaliyetlerine devam etmesinin yasak olduğu bildirildi ve İngiltere Mali Denetim otoritesi'nden şu açıklama yapıldı:

“FCA tarafından zorunlu tutulan şartlar nedeniyle, Binance Markets Limited’in şu anda FCA’nın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir düzenlenmiş faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Binance Group’taki başka hiçbir kuruluş, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş faaliyet yürütmek için herhangi bir Birleşik Krallık yetkilendirmesine, kaydına veya lisansına sahip değildir."

Binance'e 30 Haziran akşamına kadar izin verilerek, tanıtım ve promosyon amaçlı çalışmalarını kaldırması istendi. Kurumdan yapılan açıklamada ayrıca yatımıcılar uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Kripto varlıklara yatırım reklamı yapan ve satan çoğu firma FCA tarafından yetkilendirilmemiştir. Bu, belirli kripto varlıklara yatırım yaparsanız, işler ters giderse Finansal Ombudsman Hizmetine veya Finansal Hizmetler Tazminat Planı ‘na erişiminiz olmayacağı anlamına gelir.”