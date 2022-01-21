Fed'den dijital para raporu

Fed, ABD Doları'nın resmi bir dijital versiyonunu oluşturmanın fayda ve risklerini ortaya koyan raporunu yayınladı.

Merkez bankası dijital parasının (CDBC) ödemeleri hızlandıracağını ve ödeme teknolojisinin gelişmesi ile hane halklarına güvenli bir seçenek sunacağını belirten Fed, bununla birlikte finansal istikrar riskleri ve mahremiyet endişelerinin de ortaya çıkacağını vurguladı.

"Tüketicilerin mahnremiyetini koromak çok önemli" ifadelerini kullanan Fed, bir dijital paranın na faydasının ise kredi ve likidite riskinden bağımsız para yaratabilmek olacağını belirtti. Fed, dijital paranın özel faaiyetler ve işlemler için özellikle sınır ötesi işlemler için daha güvenli seçenekler sunacağını ve ABD Doları'nın yurt dışındaki rolünü de güçlendireceğini savundu.

Bununla birmikte dijital paranın Ülke'nin finansal sisteminde "temel" değişikliklere yol açacağını, banka mevduatlarını ve kredi bulunabilirliğini azaltacağını öne süren Fed, bu durumun hane halkları ve işyletmeler için kredi maliyetlerinde artışa neden olabileceğini vurguladı.

CDBC konusunda henüz resmi bir karar alınmadığını belirten Fed, CNBC için bir bir dizi dizayn seçeneğinin hala değerlendirilmekte olduğunu da belirtti.