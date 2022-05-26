Fed'den resmi dijital dolar için 'pozitif' açıklama

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, ABD dolarının resmi bir dijital versiyonunun oluşturulmasının kripto varlıklar ve diğer ülkelerin geliştirdikleri dijital paraların giderek popüler hale geldiği ortamda, finansal sistemin istikrarının sağlanmasına yardım edebileceğini bildirdi

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıtan Brainard, ABD Merkez Bankası dijital parası çıkarılması konusunda şu ana kadar bir karar alınmadığını belirtti.

Dijital finansal sistem için net düzenleyici parmaklıklara, korkuluklara ihtiyaç olduğunu belirten Brainard, özel sektörün çıkardığı dijital paraların tüketicinin korunması ve finansal istikrar açısından riskler yaratabileceğini vurguladı.

Dijital para konusunda harekete geçmenin riskleri olduğu gibi harekete geçmemenin de riskleri bulunduğunu belirten Brainard, "ABD Merkez Bankası dijital parası ABD dolarının küresel olarak kullanılmaya devam etmesini sağlamanın bir yolu olabilir" dedi.